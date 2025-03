METEO. TEMPO INSTABILE FINO A GIOVEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’avvicinamento di un minimo barico dai Pirenei porta una fase di debole instabilità fino alla giornata di giovedì. Nuvolosità variabile e precipitazioni deboli a carattere intermittente caratterizzeranno questi giorni. Giovedì una rimonta dell’alta pressione sull’Europa centrale porta flussi orientali più secchi che assicureranno tempo stabile con cielo sereno e totale assenza di precipitazioni fino a venerdì. Sabato invece il cedimento del promontorio porterà una nuova fase instabile con aumento progressivo della nuvolosità e possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio.

Martedì 25 marzo con prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulla pianura, sui rilievi una maggiore copertura nuvolosa fino a sera. Precipitazioni deboli sulla fascia prealpina dal pomeriggio e possibili molto deboli sulla pianura orientale in serata. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 5 °C e 9 °C, massime tra 15 °C e 18 °C. Zero termico tra 2000 e 2200 metri. Venti deboli o molto deboli variabili ovunque. Possibili riduzioni della visibilità in pianura.

Mercoledì 26 marzo con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, poco nuvoloso su Alpi e Prealpi. Precipitazioni deboli o molto deboli sparse a partire dal pomeriggio. Possibile nevischi da 1800 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 19 °C. Zero termico tra 2000 e 2200 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile. Possibili formazione di banchi di nebbia nella notte in diradamento al mattino.

Giovedì 27 marzo con cielo sereno tutto il giorno, con locali annuvolamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico tra 2000 e 2200 metri, in rialzo fino a 2600 sui settori nord-occidentali. Venti deboli o molto deboli variabili ovunque, con l’eccezione di locali rinforzi sulla fascia prealpina.

Fonte: Arpa Lombardia