METEO. TEMPO INSTABILE FINO A SABATO, POI POSSIBILI SCHIARITE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia siamo sotto l’influenza della bassa pressione, che porterà un periodo con tempo instabile e umido. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso a tratti con piogge o rovesci, anche di forte intensità e a carattere di temporali; raffiche di vento moderate o localmente forti. Sabato probabilità di un debole miglioramento con possibilità di schiarite, anche ampie, e venti deboli.

Martedì 6 maggio cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge sparse generalmente deboli a moderati, localmente anche forti. Dal pomeriggio attenuazione con locali piovaschi o rovesci. Neve oltre i 1800 metri. Temperature minime generalmente stazionarie, massime in forte calo. Zero termico tra 2000 e 2500 metri. Venti in pianura deboli o moderati da est, in montagna deboli di direzione variabile.

Mercoledì 7 maggio cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. Sparsi piovaschi o rovesci. Nella notte e al mattino soprattutto sui settori nordorientali, nel pomeriggio su gran parte della regione e localmente anche con forte intensità e a carattere di temporali. Neve oltre i 1700 metri circa. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico tra 2000 e 2500 metri. Venti inizialmente deboli da est. Nel pomeriggio rinforzo da sud cominciando dai settori meridionali.

Giovedì 8 maggio cielo nuvoloso. Soprattutto sui settori settentrionali piogge diffuse, deboli o moderate. Nella sera in spostamento verso sud. Neve oltre 1600 metri circa. Temperature minime in calo, massime generalmente stazionarie o in lieve aumento. Zero termico tra 1800 e 2300 metri.

Venti generalmente deboli da est, in montagna di direzione variabile.

Tendenza per venerdì 9 maggio

Venerdì è prevista ancora una giornata generalmente nuvolosa e piogge sparse in attenuazione dal pomeriggio. Sabato, con buona probabilità, tempo un po’ più variabile con schiarite e piovaschi soprattutto sui settori orientali.

Fonte: Arpa Lombardia