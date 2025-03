METEO. TEMPO PREVALENTEMENTE STABILE PER TUTTA LA SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia si mantengono prevalentemente stabili per tutta la settimana grazie alla presenza di un campo anticiclonico che coinvolge tutta l’Europa centrale e che porta correnti secche settentrionali. Il cedimento della struttura anticiclonica martedì in favore di una circolazione ciclonica proveniente dai Balcani non perturba significativamente il tempo e, nonostante un aumento di nuvolosità, non sono previste importanti precipitazioni se non a carattere di rovescio sulla pianura. Da giovedì nuova rimonta anticiclonica con cielo prevalentemente sereno.

Martedì 1º aprile cielo sereno nella notte, poi progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione con locali schiarite in pianura o sui rilievi. Precipitazioni assenti, ma non esclusi rovesci nel pomeriggio. Temperature in calo. In pianura minime tra 3 e 8 °C, massime tra 15 e 18 °C. Zero termico tra 1700 e 2000 metri. Venti deboli o molto deboli.

Mercoledì 2 aprile cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella notte con schiarite in pianura a partire dal mattino. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento. Zero termico tra 1600 e 1800 metri, in risalita fino a 2100 metri dal pomeriggio. Venti deboli con rinforzi da est nel primo pomeriggio, sui rilievi deboli variabili.

Giovedì 3 aprile cielo prevalentemente sereno con locali annuvolamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico tra 1900 e 2100 metri nella prima parte del giorno, poi in risalita fino a 2700 metri. Venti deboli o molto deboli variabili.

Fonte: Arpa Lombardia