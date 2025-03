METEO. TEMPO STABILE E CIELO SERENO. DOMENICA UN PEGGIORAMENTO

PREVISIONI METEOROGICHE – La presenza di un anticiclone sull’Europa centro-orientale assicura tempo stabile e assenza di precipitazioni fino alla giornata di domenica, quando l’avvicinamento di una depressione Atlantica porterà un aumento progressivo di nuvolosità. Precipitazioni assenti fino a domenica sera, quando il flusso umido ai bassi strati proveniente da est e agli strati superiori proveniente da sud tenderà a portare precipitazioni da deboli a moderate per le ore notturne. Nei successivi giorni precipitazioni diffuse in attenuazione.

Venerdì 7 marzo cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico circa a 2000 metri. Venti in pianura deboli variabili, sui rilievi da deboli a moderati a regime di brezza. Nella notte possibili foschie sulla pianura orientale.

Sabato 8 marzo cielo sereno ovunque, con qualche locale annuvolamento sulla fascia prealpina durante la seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 16 °C. Zero termico stazionario intorno ai 2000 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli, sui rilievi da deboli a moderati a regime di brezza. Possibili nebbie sulla bassa pianura orientale.

Domenica 9 marzo cielo nuvoloso o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, coperto sui rilievi e molto nuvoloso in pianura nella seconda parte. Precipitazioni da deboli a moderate associate ad un flusso umido sudoccidentale e concentrate nelle ore serali. Neve oltre 1500 metri, al di sotto neve mista a pioggia. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico intorno ai 1800-2000 metri, in calo durante la serata. Venti in pianura e Appennino da deboli a moderati in rinforzo durante la giornata, su Alpi e Prealpi deboli.

Fonte: Arpa Lombardia