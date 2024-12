METEO: TEMPO STABILE E SOLEGGIATO ANCHE OLTRE IL FINE SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area di alta pressione si espande dall’Europa Centrale verso l’Italia Settentrionale arrivando fino al bacino occidentale del Mediterraneo, causando condizioni di tempo stabile e soleggiato fino anche oltre il fine settimana.

Venerdì 27 dicembre ovunque sereno o poco nuvoloso, con transito di velature in serata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra -4 e 2 °C, massime tra 6 e 11 °C. Zero termico: 2.800-3.000 metri. Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli o moderati nord-orientali.

Sabato 28 dicembre ovunque sereno o poco nuvoloso, con transito di velature nella notte. Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime intorno a 0 °C, massime attorno a 9 °C. Zero termico: 2.600-2.800 metri. Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli nord-orientali in rotazione da Nord-Ovest entro il pomeriggio.

Domenica 29 dicembre ancora sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico: 2.600-2.800 metri. Venti: in pianura calmi o deboli di direzione variabile, in montagna deboli nord-occidentali.

Fonte Arpa Lombardia