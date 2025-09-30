METEO: TEMPO STABILE FINO A GIOVEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una vasta area di bassa pressione sull’Europa nord-orientale influenza il tempo sulla Lombardia, causando una rotazione dei flussi in quota prima da nord-ovest e poi da nord. Le condizioni in questi giorni saranno quindi blandamente stabili, con assenza prevalentemente di precipitazioni con l’eccezione di qualche piovasco sparso. Verso il fine settimana l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà un’ondata di precipitazioni che si manifesterà però non prima della sera di sabato e la notte di domenica.

Martedì 30 settembre

Cielo da sereno a nuvoloso fino al mattino, poi diffusi addensamenti nel pomeriggio e verso sera locali schiarite sui settori occidentali. Precipitazioni: deboli o molto deboli sui settori orientali dal pomeriggio anche a carattere di piovasco. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 8 e 14 °C °C, massime tra 20 e 22 °C. Zero termico da 2600 e 3000 metri. Venti: in pianura e Appennino deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli variabili. Possibili banchi di nebbia in pianura.

Mercoledì 1 ottobre

Cielo prevalentemente nuvoloso, ma non escluse ampie schiarite verso sera. Precipitazioni: deboli o molto deboli sparse. Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 19 °C. Zero termico tra 2400 e 2600 metri, in diffuso calo a 2200 metri già dal mattino a partire dai settori orientali e poi fino a 2000 metri verso sera. Venti: su pianura e Appennino deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli variabili.

Giovedì 2 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: deboli o molto deboli sulla fascia prealpina. Temperature in calo. Zero termico intorno a 1900 metri sui settori orientali e 2500 su quelli occidentali. Venti: deboli o molto deboli variabili.