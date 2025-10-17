METEO: TEMPO STABILE, MA LUNEDÌ TORNA LA PIOGGIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a sabato 18 ottobre l’Italia Settentrionale si troverà sul bordo meno attivo di un sistema depressionario in discesa dai paesi scandinavi verso l’Europa Orientale, con effetti molto blandi sulle condizioni meteorologiche sulla Lombardia, che si riassumeranno in una nuvolosità variabile, più abbondante sui rilievi prealpini, e con saltuaria comparsa di isolati banchi di nebbia e foschia in pianura nelle ore più fredde delle giornate. Temperature stazionarie fino al fine settimana, poi in temporaneo calo. Ventilazione generalmente debole, che in pianura assumerà una direzione orientale o variabile.
Venerdì 17 ottobre
Nuvolosità variabile, temperature tra i 13 e 1 18°C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 6 km/h da Sud-Est, raffiche: 9 km/h.
Sabato 18 ottobre
Cielo parzialmente nuvoloso. Temperature tra i 12 e 1 17 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 7 km/h da Sud-Est. Raffiche: 16 km/h.
Domenica 19 ottobre
Cielo coperto. Temperature tra i 12 e i 16 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 6 km/h da Est. Raffiche: 16 km/h.
Lunedì 20 ottobre
Cielo coperto. Temperature intorno ai 12 °C. Probabilità alta di pioggia. Venti: 5 km/h da Est. Raffiche: 10 km/h
Fonte: ARPA Lombardia