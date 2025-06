METEO. TEMPO STABILE, MA SABATO POSSIBILI PIOGGE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’espansione di un promontorio di alta pressione dalle coste del Nord Africa a parte dell’Europa occidentale e centrale, garantirà sulla Lombardia tempo stabile e prevalentemente asciutto fino a domenica. Venerdì precipitazioni assenti, salvo isolati piovaschi sui Alpi e Prealpi centro orientali nelle ore più calde. Sabato l’infiltrazione di aria più fredda in quota sulla Lombardia provocherà deboli precipitazioni dal mattino a partire dai settori settentrionali, poi diffuse su tutta la regione, salvo settori centro orientali. Domenica possibilità di precipitazioni nelle ore più calde della giornata su Prealpi centro orientali. Lunedì il cedimento del promontorio e un flusso dai quadranti occidentali, porterà un tempo meno stabile con possibilità di deboli precipitazioni su Alpi e Prealpi nel pomeriggio.

Venerdì 20 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti su Prealpi e Alpi. Precipitazioni al mattino e pomeriggio deboli su Prealpi e Valchiavenna, in esaurimento in serata. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo a partire dai settori settentrionali. In pianura minime intorno a 23 °C, massime intorno a 32 °C. Zero termico intorno a 4200 metri. Venti in pianura da deboli da est, in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza.

Sabato 21 giugno

Nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi, in pianura cielo da poco nuvoloso a velato, con temporaneo aumento ovunque della nuvolosità nel pomeriggio. Precipitazioni dal mattino deboli a partire dai settori settentrionali, poi diffuse su tutta la regione, salvo settori centro orientali. Temperature minime e massime in calo. Zero termico tra 4000 e 4200 metri. Venti in pianura moderati da est fino al pomeriggio, poi deboli variabili, in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza.

Domenica 22 giugno

Cielo generalmente sereno, salvo temporanei addensamenti sulle Prealpi e fascia pedemontana al mattino. Precipitazioni assenti ovunque, salvo deboli locali su Prealpi orientali nel pomeriggio. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o molto deboli da est-sudest in pianura, in montagna deboli variabili. Lunedì cielo generalmente sereno, salvo temporanei addensamenti sui rilievi. Possibilità di deboli precipitazioni su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Temperature in aumento. In pianura venti da deboli variabili a deboli da sudovest-ovest; in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza.