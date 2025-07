METEO: TEMPO VARIABILE, DA GIOVEDÌ UN PEGGIORAMENTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Correnti occidentali sul nord Italia dovute all’alta pressione africana a sud e alla bassa pressione sull’Europa centrale. Una situazione che porta tempo variabile sulla Lombardia con locali rovesci o temporali a tratti. Martedì più soleggiato. Da giovedì è previsto un lento peggioramento del tempo a causa di un minimo in avvicinamento da nordovest e temperature in calo.

Martedì 22 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti pomeridiani sui settori orientali. Precipitazioni generalmente assenti, non si escludono isolati piovaschi sulle Prealpi orientali. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 16 e 21 °C, massime tra 32 e 37 °C. Zero termico tra 3500 e 4000 metri, dal pomeriggio in risalita fino a 4500 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile, dal pomeriggio con locali rinforzi.

Mercoledì 23 luglio

Stato del cielo: nuvolosità irregolare con locali addensamenti soprattutto dal tardo pomeriggio sui settori settentrionali. Precipitazioni sparse dal pomeriggio, localmente di forte intensità e a carattere di temporale. Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 20 °C, massime intorno a 35 °C. Zero termico tra 3700 e 4200 metri. Venti deboli di direzione variabile, dal pomeriggio localmente raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

Giovedì 24 luglio

Cielo prevalentemente nuvoloso. Precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione in serata. Temperature minime e massime in calo.

Zero termico tra 3500 e 4000 metri. Venti: deboli di direzione variabile con raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.