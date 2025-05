METEO. TEMPO VARIABILE, DA MERCOLEDÌ UN MIGLIORAMENTO

PREVISIONI METEO – La presenza di due vaste aree di bassa pressione a ovest e a est della Lombardia mantiene il tempo variabile sulla Lombardia. Da mercoledì l’allontanamento delle strutture sinottiche in favore di una rimonta anticiclonica migliora le condizioni, ma una nuova discesa di una saccatura dall’Europa nord-orientale porta una nuova fase perturbata con un significativo rinforzo della ventilazione da est.

Martedì 13 maggio

Cielo nuvoloso tutto il giorno con addensamenti sui rilievi e possibili schiarite in pianura. Precipitazioni nella notte diffuse sui rilievi settentrionali e sul Garda, dal mattino sparse a carattere di rovescio principalmente sulle Prealpi. Nevischio da 2200 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime tra 12 e 15 °C, massime tra 19 e 21 °C, con possibili picchi intorno ai 25 °C associati alle schiarite. Zero termico tra 2500 e 2700 metri, in calo al mattino e poi nuovo rialzo nel pomeriggio. Venti fino al mattino deboli orientali in pianura, altrove deboli o molto deboli variabili; dal primo pomeriggio attenuazione della ventilazione in pianura.

Mercoledì 14 maggio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni deboli o molto deboli, a carattere di rovescio a partire dalla mattina e principalmente sulle Prealpi e sull’Appennino. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime intorno ai 11 °C, massime intorno ai 27 °C. Zero termico tra 2400 e 2600 metri, in rialzo dal primo pomeriggio fino a 3000 metri. Venti deboli o molto deboli variabili; sui rilievi a regime di brezza.

Giovedì 15 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni deboli o molto deboli concentrate nella seconda parte del giorno e sui settori centrali ed orientali. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico tra 2800 e 3000 metri, in rialzo nel pomeriggio fino a 3100 metri e poi in calo verso sera. Venti al mattino deboli variabili e formazione di brezze, nel pomeriggio rinforzi da nord con raffiche anche forti.