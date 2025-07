METEO. TEMPO VARIABILE, GIOVEDÌ TEMPERATURE IN CALO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La settimana in arrivo vede una forte variabilità a causa dell’alternanza di circolazioni di alta e bassa pressione. La probabilità di rovesci e temporali sarà più alta solo nei primi giorni, poi l’avvicinamento di un minimo barico ben strutturato indirizza flussi secchi da nord-ovest che stabilizzano le condizioni fino al fine settimana quando la rotazione dei flussi da sudovest porterà una nuova fase instabile. Le temperature fino a mercoledì si manterranno leggermente sopra la media stagionale con disagio da calore moderato o forte, poi ci sarà un calo delle massime e successivamente un nuovo aumento verso il fine settimana.

Martedì 15 luglio

Cielo in prevalenza sereno, con qualche locale annuvolamento sui rilievi o passaggio di nubi alte su tutta la regione. Precipitazioni assenti con l’eccezione di qualche locale pioggia sulle Prealpi orientali. Temperature in aumento. In pianura minime tra 18 e 21 °C, massime tra 34 e 37 °C. Zero termico tra 3900 e 4100 metri, in calo sui settori settentrionali a 3600 metri al mattino per poi subire un nuovo rialzo nel pomeriggio. Verso sera ulteriore rialzo sui settori sudoccidentali. Venti in pianura deboli o molto deboli variabili con locali rinforzi nel pomeriggio specie sulla pianura occidentale da sud; in montagna deboli a regime di brezza. Disagio da calore in aumento, con disagio moderato sui settori settentrionali e nordoccidentali, forte altrove.

Mercoledì 16 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, verso sera ampie schiarite favorite da fenomeni favonici sui settori occidentali. Precipitazioni generalmente assenti, ma non esclusi rovesci o temporali sui settori orientali. Sulla pianura occidentale invece un possibile scontro tra aria umida da est e aria secca di origine favonica da nord potrà dare origine a fenomeni temporaleschi. Temperature in ulteriore lieve aumento. In pianura minime intorno a 21 °C, massime intorno a 36 °C. Zero termico tra 3900 e 4200 metri; al mattino in calo sui settori settentrionali e in aumenti su quelli meridionali. Verso sera generale calo a partire dai quadranti orientali. Venti in pianura deboli o molto deboli variabili fino al mattino, poi intensificazione dei venti a carattere favonico sulla pianura occidentale fino a sera; in montagna a prevalente carattere di brezza con raffiche anche forti.

Giovedì 17 luglio

Cielo sereno. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature in generale calo. Zero termico variabile, con valori più bassi sui settori settentrionali intorno a 3200 metri che aumentano verso sud fino a 3800 metri. Venti prevalentemente da nord su buona parte della regione anche a carattere favonico, con l’eccezione dell’Appennino che vedrà una ventilazione più deboli e la pianura centrale e orientale che vedrà venti deboli o moderati da est.