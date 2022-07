PREVISIONI METEOROLOGICHE – Finalmente, dopo il lungo periodo di estrema calura, l’anticiclone africano subirà una flessione per mano delle correnti fresche atlantiche. Nel fine settimana appena trascorso il caldo ha raggiunto l’apice con i valori massimi prossimi ai 40°C. Tante le località che hanno superato i 36/37°C, caldo che non ha risparmiato nemmeno le nostre montagne con uno zero termico posto a oltre 4000 metri.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Le correnti atlantiche riprenderanno il cammino verso il Bacino del Mediterraneo, riportando un po’ di frescura e qualche temporale localmente forte. Temporali che rivedremo tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio e avranno il pregio di ridarci una estate più vivibile.

Temperature mattutine comprese tra 21/25°C, pomeridiane tra 29/36°C. Zero termico diurno in calo verso i 3900 metri. Venti dapprima provenienti da Sud Est, poi proverranno da Nord-Nord Ovest.

Fabio Porro