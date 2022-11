PREVISIONI METEOROLOGICHE – Finalmente l’autunno, quello vero, è arrivato: stop alle temperature elevate da più giorni e rientro a una normalità stagionale che è però oscurata dalla assidua presenza dell’anticiclone africano che anche sui nostri territori ha piazzato temperature da inizio estate. Alta pressione indebolita dal transito di una corposa perturbazione atlantica che ha riportato le piogge localmente intense dalla serata di giovedì 3 novembre.

Precipitazioni che ritroveremo anche nella mattinata di venerdì 4 novembre mentre la neve cadrà copiosa sotto i 2000 metri; ampi rasserenamenti dal primo pomeriggio. Sabato 5 e domenica 6 novembre cieli sereni o poco nuvolosi, salvo transito di velature al pomeriggio.

Temperature in sensibile calo, specie i valori mattutini compresi tra 7/8°C, massime tra 15/17°C. Zero termico diurno in calo inizialmente a 2100 metri, in risalita da domenica verso i 3000 metri. Venti tra moderati e forti provenienti tra Nord.

Tendenza per lunedì 7 novembre: bel tempo per l’intera giornata, clima più mite.

Fabio Porro