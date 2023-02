PREVISIONI METEOROLOGICHE – Inizio settimana freddo, ma senza precipitazioni importanti. Dopo un fine settimana molto mite con temperature anomale, nei prossimi giorni l’inverno tenterà di rialzare la china, ma non producendo nulla.

Aria fredda artica affluirà dai Balcani, ma non supportata da nessuna perturbazione da ovest. Sarà accompagnata da alcuni nubi che potranno produrre qualche debole precipitazione nella serata di lunedì 6 febbraio, pioggia mista a neve per qualche ora. In seguito le correnti fredde proseguiranno il cammino verso il centro-sud della penisola, lasciando nuovamente all’asciutto tutti i nostri territori.

Il freddo si intensificherà nei prossimi giorni, con le temperature in forte calo, ma non aspettiamoci un “super gelo”. Rientreremo nella “normalità” stagionale: le temperature nei giorni scorsi erano da inizio marzo. Bel tempo e clima freddo dunque fino a giovedì 9 febbraio, ma ancora senza nessuna precipitazione.

Temperature mattutine comprese tra -1 e +2°C massime tra 2/5°C. Zero termico diurno al suolo. Venti tra deboli e moderati provenienti da Nord Est.

Fabio Porro