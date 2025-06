METEO. TORNA IL SERENO MA SOLO FINO A DOMENICA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia le condizioni di tempo instabile hanno provocato la formazione di rovesci o temporali. Seguiranno condizioni più asciutte e soleggiate, fino a domenica quando sono previste nubi e piogge in transito sulla regione. Temperature massime in progressivo lieve aumento.

Venerdì 6 giugno

Cielo con nuvolosità irregolare, con nubi basse nella prima parte del giorno e nubi alte nella sera. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso sulla pianura. Precipitazioni deboli o molto deboli locali sui rilievi settentrionali; non si esclude qualche rovescio o piovasco sui settori nordoccidentali. Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 15 e 18 °C, massime tra 27 e 32 °C. Zero termico tra 3500 e 3800 metri, in rialzo già dal mattino fino a 4300 metri nel pomeriggio. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile. Nel pomeriggio rinforzo da sud sul Pavese.

Sabato 7 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso sui settori meridionali, su quelli settentrionali prevalentemente nuvoloso con ampie schiarite dal pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo brevi e locali fenomeni sulle Alpi, generalmente deboli o molto deboli. Temperature in generale lieve aumento. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 30 °C. Zero termico tra 3500 e 4000 metri. Venti sull’Alta Pianura molto deboli di direzione variabile. Altrove deboli meridionali con locali rinforzi.

Domenica 8 giugno

Cielo nella prima parte del giorno nuvoloso o molto nuvoloso. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità. Precipitazioni diffuse sui settori settentrionali, locali altrove. Fenomeni prevalentemente deboli. Temperature in pianura generalmente stazionarie. Zero termico tra 3500 e 4000 metri, in rialzo da sud nel pomeriggio. Venti occidentali o nordoccidentali, deboli con locali rinforzi dal pomeriggio.

Lunedì 9 giugno

Lunedì è previsto l’inizio di una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche sulla Lombardia. Molto spazio per il sole con locali annuvolamenti sulla Bassa Pianura e sulle Prealpi dove non si escludono isolati piovaschi. Martedì prevalenza di sole e temperature massime in lieve aumento.