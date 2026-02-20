METEO: TORNA IL SOLE, TEMPO STABILE PER TUTTO IL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo una fase perturbata per il transito di un minimo di pressione Atlantico, nelle prime ore di venerdì 20 febbraio una vasta area di alta pressione centrata attorno alla Penisola Iberica coinvolgerà anche l’Italia, causando tempo stabile fino a mercoledì 25, caratterizzato da nuvolosità variabile e la possibilità di nebbia o foschia in pianura nelle ore più fredde delle giornate. Temperature minime stazionarie per tutto il periodo; massime in aumento nel corso di venerdì 20, sostanzialmente stazionarie a seguire.
Venerdì 20 febbraio
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 7 e i 17 °C. Venti: 16 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 33 km/h.
Sabato 21 febbraio
Cielo soleggiato. Temperature tra i 5 e i 13 °C. Venti: 6 km/h da Sud-Ovest. Raffiche: 14 km/h.
Domenica 22 febbraio
Nuvolosità variabile. Temperature tra gli 8 e i 14 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Est. Raffiche: 14 km/h.
Lunedì 23 febbraio
Nuvolosità variabile. Temperature tra i 6 e i 16 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 14 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia