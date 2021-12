PREVISIONI METEOROLOGICHE – Tutto confermato: a metà settimana un fronte atlantico imbiancherà i nostri territori dalle cime dei monti fino alle zone pianeggianti, e con accumuli molto generosi. L’aria fredda affluita in questi giorni contribuirà a formare un buono strato di freddo, ideale per la nevicata attesa per la giornata del’8 dicembre.

Le giornate migliori saranno quelle di lunedì 6 e martedì 7 dicembre, con ottimo soleggiamento e clima meno freddo. Mercoledì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, neve sin dal mattino e accumuli al piano sino a 10 centimetri; a quote collinari possibili accumuli attorno a 20 centimetri, oltre 2000 metri anche mezzo metro. Giovedì 9 dicembre la quota neve risale oltre 500 metri ma con accumuli modesti.

Temperature mattutine comprese tra 2/4°C, massime tra 2/7°C. Zero termico diurno in calo verso i 400 metri.

Venti deboli provenienti tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro