PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una vasta depressione atlantica influenza la Lombardia, dapprima con un fronte freddo poi, da venerdì, formando un nuovo minimo barico sull’Italia Settentrionale. Lento ma progressivo miglioramento da sabato, con il lento spostamento verso Sud del minimo.

Venerdì 22 settembre cielo molto nuvoloso o coperto ovunque, con parziali e temporanee schiarite sulla bassa pianura nell’arco di tutta la giornata. Precipitazioni moderate o forti, anche a carattere di rovescio o temporale, diffuse su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti. Indebolimento dei fenomeni in serata, quando saranno anche più irregolari sul territorio. Quota neve in calo in serata localmente fino a 2400 -2600 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime in calo. Zero termico in calo fino a 2600 – 3000 metri. Venti in pianura moderati dai quadranti orientali, moderati meridionali sul Pavese; in montagna moderati meridionali.

Sabato 23 settembre cielo nuvoloso con schiarite irregolari fino al pomeriggio; dalla serata schiarite sempre più ampie fino a cielo sereno o poco nuvoloso a cominciare dai settori occidentali. Deboli piovaschi residui diffusi intermittenti, a tratti anche a carattere di locale rovescio; in esaurimento dal pomeriggio a partire da Ovest e poi in serata su tutta la regione. Quota neve in calo nella notte fino a 2300 – 2500 metri sulle Alpi, in successiva risalita fino a 2600 metri. Temperature minime e massime in calo. Zero termico a 2500 – 2800 metri. Venti settentrionali, deboli o moderati in montagna.

Domenica 24 settembre cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di nebbie e foschie sulla bassa pianura nelle ultime ore della notte, in rapido dissolvimento. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico in forte risalita fino a 3200 – 3600 metri. Venti in montagna deboli o moderati settentrionali, in indebolimento.

Tendenza per lunedì 25 settembre: lunedì e martedì cielo sereno o poco nuvoloso, con isolata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi nelle ore più calde della giornata. Precipitazioni assenti. Venti a regime di brezza in montagna. Temperature in progressivo aumento sia nei valori massimi sia in quelli minimi.

Fonte Arpa Lombardia