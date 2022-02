PREVISIONI METEOROLOGICHE – Con l’episodio nevoso di inizio settimana probabilmente la stagione invernale concluderà il proprio cammino e il voto che gli daremo sarà sicuramente negativo. Negativo per le scarse precipitazioni, per le temperature troppo elevate ma soprattutto per l’ostinata presenza degli anticicloni. Negativo per la nostra salute, con valori d’inquinamento sempre elevati e spesso sopra la soglia d’allarme.

Nel fine settimana un debole fronte proveniente da nord ovest riporterà qualche debole precipitazione ma l’alta pressione già pronta riporterà tempo stabile a partire dalla nuova settimana.

Bel tempo per l’intera giornata di venerdì 18 febbraio con termiche in ulteriore rialzo. Temperature mattutine attorno a 11°C, massime comprese tra 16/17°C. Zero termico diurno attorno a 3000 metri. Venti deboli provenienti tra Nord e Nord Est.

Sabato 19 febbraio deboli pioviggini al mattino, neve sopra i 1600 metri, cieli nuvolosi al pomeriggio, possibili nebbie o foschie dense nella notte. Temperature mattutine comprese tra 8/9°C, massime tra 15/16°C. Zero termico diurno attorno a 1900 metri. Venti deboli variabili.

Domenica 20 febbraio molto nuvoloso al mattino con deboli precipitazione, neve tra 1200/1400 metri. Migliora dalla serata. Temperatura mattutina compresa tra 7/8°C, massime tra 12/13°C. Zero termico diurno attorno a 1700 metri. Venti deboli provenienti da Nord Est.

Evoluzione per lunedì 21 febbraio: bel tempo e clima molto mite.

Fabio Porro