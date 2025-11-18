METEO: UN INIZIO SETTIMANA CON TEMPO INVERNALE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Inizia una settimana che avrà caratteristiche più invernali che autunnali, principalmente a causa della discesa di una massa d’aria fredda dal Nord Europa che scavalcherà le Alpi già nelle prossime ore. Tra martedì 18 e mercoledì 19 nuvolosità variabile con ampi e prolungati momenti soleggiati, ma soprattutto avvertiremo un netto calo delle temperature con minime in pianura vicine agli 0 °C e massime tra 10-12 °C. Da giovedì 20 probabile un nuovo peggioramento del tempo con precipitazioni su parte della regione, in un contesto di affidabilità di previsione, tuttavia, per quanto riguarda le precipitazioni, ancora piuttosto basso. Le temperature rimarranno stazionarie e generalmente inferiori alle medie climatiche del periodo.

Martedì 18 novembre

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 12 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 18 km/h da Nord. Raffiche: 35 km/h.

Mercoledì 19 novembre

Cielo coperto. Temperature tra i 5 e gli 8 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 6 km/h da Sud-Est. Raffiche: 14 km/h.

Giovedì 20 novembre

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 4 e i 9 °C. Probabilità bassa di pioggia. Venti: 7 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 15 km/h.