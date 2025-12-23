METEO: UN NATALE CON CIELO COPERTO E PIOGGIA DEBOLE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì 23 dicembre cielo nuvoloso o coperto con locali deboli piogge che tenderanno a concentrarsi sulle parti meridionali. Schiarite su Alpi e Prealpi, a tratti anche ampie. Temperature sopra la media stagionale. Mercoledì 24 il centro di bassa pressione sarà centrato sul Mediterraneo centrale, portando aria più fredda sul Nord Italia. Sulla Lombardia, dal pomeriggio, sono previste precipitazioni diffuse. Limite neve oltre i 1000-1500 metri circa, possibile neve mista a pioggia a quote più basse. Sulla pianura venti orientali in rinforzo con forti raffiche. Giovedì 25 e venerdì 26 si prevede che il centro di bassa pressione si sposterà verso ovest

Martedì 23 dicembre

Cielo coperto. Temperature tra i 7 e gli 11 °C. Venti: 12 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 24 km/h.

Mercoledì 24 dicembre

Pioggia debole. Temperature tra i 6 e i 9 °C. Venti: 7 km/h da Ovest. Raffiche: 14 km/h.

Giovedì 25 dicembre

Pioggia debole. Temperature tra i 5 e i 7 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 13 km/h.

Venerdì 26 dicembre

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 4 e gli 8 °C. Venti: 5 km/h da Ovest. Raffiche: 13 km/h.