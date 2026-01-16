METEO: UN WEEKEND CON CIELO COPERTO E PIOGGE SPARSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Da venerdì 16 fino a lunedì 19 gennaio un sistema perturbato di origine nordatlantica si sposterà verso il Nord Africa e per tutto il periodo influenzerà il tempo anche sulla Lombardia, con effetti variabili di giorno in giorno a seconda della posizione del centro della depressione.

Venerdì 16 gennaio

Cielo coperto. Temperature tra i 6 e i 10 °C. Venti: 7 km/h da Sud-Ovest. Raffiche: 15 km/h.

Sabato 17 gennaio

Cielo velato. Temperature tra i 5 e gli 11 °C. Venti: 6 km/h da Nord. Raffiche: 11 km/h.

Domenica 18 gennaio

Cielo coperto. Temperature tra i 6 e gli 8 °C. Venti: 5 km/h da Nord. Raffiche: 9 km/h.

Lunedì 19 gennaio

Pioggia debole. Temperature tra i 5 e i 7 °C. Venti: 4 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 8 km/h.

Fonte: ARPA Lombardia