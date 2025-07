METEO. UN WEEKEND CON POSSIBILI PIOGGE E TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il Nord Italia si trova tra un ampio minimo a nordest e un campo di alta pressione a ovest del Paese. Sulla Lombardia questa situazione meteorologica porta correnti da nord con giornate generalmente soleggiate e asciutte. Dalla seconda parte del venerdì tempo più instabile e umido con possibilità di rovesci o temporali. Sabato pomeriggio e la domenica precipitazioni sparse a tratti su tutta la regione, intervallati da ampie schiarite. All’inizio della prossima settimana è attesa una situazione meteorologica più stabile con più spazio per il sole e temperature in lieve aumento.

Venerdì 11 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti sui rilievi. Nella sera nubi in transito verso sud sulla pianura. Precipitazioni locali dal pomeriggio sui rilievi e in serata anche sulla pianura a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 14 e 19 °C, massime tra 28 e 33 °C. Zero termico tra 3200 e 3700 metri Venti deboli o molto deboli di direzione variabile con locali intensificazioni associati ai fenomeni temporaleschi; in montagna anche a regime di brezza nelle valli.

Sabato 12 luglio

Nuvolosità irregolare con locali addensamenti in montagna. Precipitazioni sparse dal tardo mattino a carattere di rovescio o temporale a partire dai rilievi, dal metà pomeriggio anche sulla pianura. Temperature minime e massime in generale stazionarie. in pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 29 °C. Zero termico tra 3300 e 3800 metri. Venti in pianura deboli orientali; in montagna deboli o molto deboli di direzione variabile, a regime di brezza nelle valli. in serata, sulla pianura orientale, venti in rinforzo da est. Sui settori meridionali disagio da calore in lieve aumento fino a moderato.

Domenica 13 luglio

Nuvolosità irregolare con locali addensamenti. Precipitazioni locali a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime e massime generalmente stazionarie. Zero termico tra 3500 e 4000 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile con locali intensificazioni associati ai fenomeni temporaleschi; in montagna anche a regime di brezza nelle valli.

Lunedì 14 luglio

Lunedì è attesa una situazione meteorologica più stabile e tempo ben soleggiato a tratti e locali precipitazioni soprattutto in montagna. Martedì ancora più spazio per il sole con locali annuvolamenti sui rilievi. Temperature in lieve aumento.