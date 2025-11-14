METEO: UN WEEKEND CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dalla serata di venerdì 14 l’avvicinamento di una perturbazione atlantica determina l’inizio di una fase instabile con precipitazioni diffuse che insisteranno fino a lunedì 17. La settimana prossima sarà caratterizzata dall’instabilità e, a causa della discesa di aria molto fredda da nord, si attendono anche nevicate a basse quote. I venti si manterranno deboli o molto deboli e ci sarà solo qualche rinforzo in pianura da est o sulle creste alpine fino al fine settimana.

Venerdì 14 novembre

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 12 e i 17 °C. Probabilità moderata di pioggia. Venti: 6 km/h da Nord. Raffiche: 14 km/h.

Sabato 15 novembre

Pioggia debole. Temperature tra i 12 e i 14 °C. Venti: 6 km/h da Sud. Raffiche: 12 km/h.

Domenica 16 novembre

Pioggia forte. Temperature tra i 12 e i 13 °C. Venti: 6 km/h da Est. Raffiche: 11 km/h.

Lunedì 17 novembre

Pioggia debole. Temperature tra i 10 e i 15 °C. Venti: 5 km/h da Nord. Raffiche: 10 km/h.