METEO: UN WEEKEND CON TEMPO STABILE MA CIELO COPERTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’articolata area di bassa pressione che ha causato la presenza di nubi durante la settimana in corso tende ad allontanarsi e a far aumentare la pressione, causando tempo maggiormente stabile a partire dal pomeriggio di venerdì 5, quando si avranno le prime ampie schiarite. Tra sabato 6 e lunedì 8 tempo stabile, ma cielo caratterizzato dalla presenza di nubi alte e sottili, che rappresenteranno gli unici effetti del transito di una perturbazione a Nord delle Alpi. Tendenza al rasserenamento nei giorni a seguire. Temperature in lieve calo fino a domenica 8 sia nei valori minimi sia in quelli massimi; a seguire temperature in aumento.

Venerdì 5 dicembre

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 7 e i 10 °C. Venti: 4 km/h da Nord-Est. Raffiche: 8 km/h.

Sabato 6 dicembre

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 5 e gli 11 °C. Venti: 6 km/h da Nord. Raffiche: 11 km/h.

Domenica 7 dicembre

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 6 e i 10 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 11 km/h.

Lunedì 8 dicembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 6 e i 12 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 10 km/h.