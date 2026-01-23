METEO: UN WEEKEND DI PIOGGIA, LUNEDÌ TORNA IL SOLE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio il cielo si presenterà spesso coperto per il passaggio di due impulsi perturbati: il primo porterà deboli piogge e nevicate a quote collinari (oltre i 300-600 metri) tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato, il secondo interesserà la regione nella giornata di domenica. Le temperature minime in questa fase sono attese in aumento, in lieve calo le massime. La nuova settimana si aprirà con un miglioramento e un maggior soleggiamento nella giornata di lunedì 26.

Venerdì 23 gennaio

Pioggia debole. Temperature tra i 3 e i 7 °C. Venti: 6 km/h da Sud. Raffiche: 11 km/h.

Sabato 24 gennaio

Pioggia debole. Temperature tra i 2 e i 6 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 12 km/h.

Domenica 25 gennaio

Pioggia debole. Temperature tra i 3 e gli 8 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 10 km/h.

Lunedì 26 gennaio

Cielo parzialmente nuvoloso. Temperature tra i 3 e i 9 °C. Venti: 5 km/h da Nord. Raffiche: 10 km/h.