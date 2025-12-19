METEO: UN WEEKEND NUVOLOSO CON NEBBIA E FOSCHIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Da oggi, venerdì 19 dicembre, il cielo si manterrà nuvoloso in pianura e più sereno sui rilievi e le temperature subiranno un lieve rialzo sui rilievi mentre si manterranno stazionarie in pianura. Sabato e domenica le condizioni non cambieranno molto, ma ci sarà un’alta probabilità di nebbia e foschia sulla pianura e anche nelle valli. Le precipitazioni saranno prevalentemente assenti fino al fine settimana e la ventilazione debole o molto debole salvo locali rinforzi.

Venerdì 19 dicembre

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 7 e i 12 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 15 km/h.

Sabato 20 dicembre

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 6 e 1 10 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 7 km/h.

Domenica 21 dicembre

Cielo coperto. Temperature tra i 7 e gli 11 °C. Venti: 5 km/h da Nord-Est. Raffiche: 9 km/h.

Lunedì 22 dicembre

Pioggia debole. Temperature tra i 7 e i 9 °C. Venti: 4 km/h da Nord. Raffiche: 6 km/h.