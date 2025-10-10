METEO: UN WEEKEND SOLEGGIATO CON TEMPO STABILE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La formazione e il consolidamento di una ampia area di alta pressione atlantica determinerà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate sebbene caratterizzate da possibili foschie diffuse o nebbie sulla pianura nelle ore più fredde della giornata.
Venerdì 10 ottobre
Cielo nella notte e al primo mattino nubi basse sui rilievi e pianura, in dissolvimento nel corso della mattinata; nel pomeriggio sereno o al più debolmente velato. Precipitazioni assenti. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 12 °C, massime intorno a 21 °C. Zero termico a 3300 metri al mattino, in risalita a 3700 metri in serata. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli da nord. Nelle ore più fredde possibili foschie o locali nebbie in pianura.
Sabato 11 ottobre
Cielo sereno ovunque salvo addensamenti in montagna in serata. Precipitazioni assenti. Temperature: minime e massime stazionarie. Zero termico stazionario a 3700 metri. Venti: in pianura e in montagna deboli variabili. Nella notte foschie o banchi di nebbia diffusi sulla bassa pianura.
Domenica 12 ottobre
Ovunque sereno o al più poco nuvoloso lunedì. Precipitazioni assenti o al più poco probabili e deboli per inizio settimana. In pianura minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Ventilazione debole ovunque.
Fonte: ARPA Lombardia