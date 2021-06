PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo una stagione primaverile fresca ed instabile, l’estate meteorologica, che prende avvio dal 1°giugno, esordirà con una vampata calda. Se l’alta pressione delle Azzorre se ne starà ancora fuori dal bacino del Mediterraneo per alcuni giorni, ci penserà l’anticiclone africano ad infiammare i nostri territori.

Stabilità e temperature in forte rialzo fino a sabato 5 giugno, poi il campo di alta pressione subirà un lieve cedimento a causa dell’arrivo di correnti instabili. Bel tempo dunque tra venerdì 4 e sabato 5 giugno, con ottimo soleggiamento e stabilità garantita. Nubi in aumento dalla mattinata di domenica, deboli pioviggini dal pomeriggio.

Temperature mattutine comprese tra 18/19°C, pomeridiane tra 28/29°C. Zero termico diurno oltre 3700 metri. Venti deboli da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 7 giugno: cieli in prevalenza nuvolosi, nubi in aumento dal pomeriggio con associate deboli precipitazioni. Clima ancora mite.

Fabio Porro