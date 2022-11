PREVISIONI METEOROLOGICHE – Finalmente un autunno degno della stagione, con clima più fresco e la presenza di precipitazioni. Le alte pressioni hanno spostato il loro quartiere generale altrove e così alcuni fronti perturbati si sono infilati nel bacino del Mediterraneo.

Dopo le moderate precipitazioni dei giorni scorsi un debole campo di alta pressione si instaurerà sui nostri territori ma dovrà fare i conti con aria fredda proveniente da est. Bel tempo per l’intera giornata di venerdì 11 novembre, salvo il transito di alcune velature innocue. Sabato 12 novembre cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Domenica 13 novembre cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche abbondanti.

Quota neve in calo fin verso i 1400 metri. Zero termico diurno in calo fin verso i 2400 metri. Venti deboli da nord est.

Evoluzione per lunedì 14 novembre: tante nubi e ancora qualche debole precipitazione, temperature in calo.

Fabio Porro