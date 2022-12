PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo il passaggio del sistema frontale nella giornata di mercoledì e residue condizioni di instabilità giovedì, la pressione torna ad aumentare decisamente a partire da venerdì sulla nostra regione, favorendo condizioni di stabilità atmosferica con formazione di nebbie in pianura, anche persistenti e bel tempo sui monti.

Venerdì 16 dicembre, nella notte e fino alla tarda mattinata cieli ovunque molto nuvolosi o coperti, con deboli precipitazioni a carattere sparso, più probabili su Alpi e Prealpi e nevose oltre 1000/1200 m. Dal pomeriggio graduali schiarite a partire dai settori occidentali, specialmente pianeggianti, mentre persistono possibilità per residue precipitazioni.

Temperature minime pressoché stazionarie tra +1/+3 °C, massime in lieve aumento tra +4/+7 °C. Zero termico in libera atmosfera tra 1600/1900 m. Venti moderati sud-occidentali, tendenti a ruotare da nord-ovest a fine giornata.

Sabato 17 dicembre ampi rasserenamenti nel corso della notte su tutti i settori, con formazione di foschie diffuse e nebbie in pianura, specialmente lungo la medio-bassa. Gelate notturne. Nel corso della giornata sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, mentre in pianura e lungo le Prealpi si avranno formazioni di nubi stratificate poco consistenti e senza precipitazioni associate, con la tendenza a dissolvimento delle nebbie.

Temperature minime in diminuzione tra -4/-1 °C, massime stazionarie tra +4/+7 °C. Zero termico in libera atmosfera tra 1300/1500 m. Venti in quota deboli settentrionali.

Domenica 18 dicembre poco nuvoloso o nuvoloso per velature passeggere su tutti i settori. Gelate notturne.

Temperature minime stazionarie tra -4/-1 °C, massime stazionarie tra +4/+7 °C. Zero termico in libera atmosfera tra 1500/1800 m. Venti in quota deboli occidentali.

Fonte: Centro Meteo Lombardo