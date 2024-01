METEO: WEEKEND DI FREDDO CON POCHE PRECIPITAZIONI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì flusso occidentale ciclonico con nuvolosità variabile e deboli precipitazioni localizzate, nevose a bassa quota: parziale interazione orografica sul Nordovest fino al mattino, seguita da brusco ingresso di aria fredda da est dal pomeriggio. Sabato e domenica circolazione settentrionale a curvatura anticiclonica: tempo soleggiato ma molto freddo al mattino. Lunedì situazione simile ma con nuvolosità medio-alta diffusa e rialzo dello zero termico. Martedì transito di una perturbazione sull’Europa Centrale con flusso nordoccidentale sul Nord Italia: stau sul versante nordalpino, parziale interazione orografica su quello lombardo.

Venerdì 19 gennaio

Cielo fino al primo mattino variabile su Alpi e Prealpi con addensamenti sul confine, schiarite sul Nordovest; nel corso della mattinata irregolare aumento della copertura a partire da est; in serata schiarite. Nella notte e primo mattino deboli nevicate isolate sulle Alpi di confine; in mattinata occasionali precipitazioni sui rilievi orientali; nel pomeriggio, deboli sparse precipitazioni su pianura e Prealpi, in spostamento da est verso ovest ed in esaurimento entro sera. Neve oltre 800-1200 metri fino al mattino, dal primo pomeriggio oltre 400-700 metri, poi anche a quote inferiori, in presenza di rovesci. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato calo. Brusco calo termico nel corso del pomeriggio a partire da est. Zero termico nella notte e fino al primo mattino tra 1400 e 2000 metri, poi in abbassamento a 1000 metri in mattinata, a 600 nel pomeriggio. Venti fino al mattino sul Nordovest e parte della pianura occidentale moderati settentrionali con rinforzi a carattere di foehn, altrove deboli variabili; poi da moderati a temporaneamente forti da est in pianura ed Appennino, di direzione variabile nelle valli alpine.

Sabato 20 gennaio

Cielo nella notte e primo mattino poco nuvoloso, poi prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve o moderato calo, massime stazionarie. Zero termico inizialmente a circa 600 metri, dal pomeriggio in salita fino a 1000 metri circa. Venti in montagna da deboli a moderati settentrionali od occidentali.

Domenica 21 gennaio

Cielo in generale ovunque sereno o poco nuvoloso, ma con passaggio di velature tra mattino e primo pomeriggio da nordovest. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve o moderato calo, massime stazionarie. Zero termico intorno a 1500 metri, in rapida salita dal tardo pomeriggio fino a circa 2000 metri. Venti in montagna da deboli a moderati dai quadranti settentrionali.

Tendenza per lunedì 22 gennaio

Lunedì ovunque velato o a tratti nuvoloso per nubi medio-alte. Precipitazioni assenti salvo possibili nevicate deboli sulle vette di confine in serata. Temperature in aumento. Venti da deboli a mdoerati occidentali. Martedì ovunque velato o a tratti nuvoloso per nubi medio-alte. Precipitazioni assenti salvo possibili nevicate deboli sulle vette di confinefino al mattino. Temperature in aumento. Venti moderati da nordovest con possibili effetti di foehn sul Nordovest.

Fonte Arpa Lombardia