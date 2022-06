PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’alta pressione africana, pur restando tra Francia e penisola iberica, riuscirà ad espandersi verso i nostri territori nel fine settimana, con temperature elevate e umidità molto alta. Le perturbazioni atlantiche rimarranno nuovamente confinate ad alte latitudini verso il Nord Europa mentre il temuto anticiclone africano avrà la strada spianata a tutte le quote. Il caldo si accentuerà giorno dopo giorno, ma per nostra fortuna non raggiungeremo i valori elevati dei nostri cugini francesi e spagnoli. Riassumendo dunque…

Bel tempo ad oltranza e sempre più caldo. Temperature mattutine comprese tra 22/24°C, pomeridiane tra 33/34°C. Zero termico diurno sale oltre 4500 metri. Venti deboli tra Nord Est e Sud Est.

Tendenza per lunedì 20 giugno: gran caldo per l’intera giornata, temperature pomeridiane localmente oltre 35/36°C

Fabio Porro