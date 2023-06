PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’estate astronomica (1° giugno-31 agosto) non spiccherà subito il volo come lo scorso anno, dovrà aspettare ancora una settimana prima di entrare a pieno regime a causa di in una circolazione depressionaria presente nel bacino del Mediterraneo da un paio di mesi: questa la dovremmo vedere collocata a ridosso del Regno Unito. Al posto di questo canale depressionario è presente invece una vasta area di alta pressione che determina tempo stabile, clima molto mite, ma anche estrema siccità. Una circolazione nettamente invertita rispetto ai normali canoni stagionali.

Nei prossimi giorni dunque, pur in assenza di perturbazioni atlantiche o altri fronti e con la circolazione depressionaria che occupa buona parte del bacino centro-occidentale del Mediterraneo, si rinnoveranno condizioni di estrema instabilità sui nostri territori. Andrà meglio di prima mattina e nelle ore notturne, mentre rovesci e temporali saranno spesso presenti nelle ore più calde.

Temperature mattutine comprese tra 16/17°C, massime tra 24/26°C. Zero termico in rialzo verso i 3200 metri. Venti moderati dapprima provenienti tra Nord-Nordest, tendenti a provenire da Est-Sudest a partire da sabato 3 giugno.

Tendenza per lunedì 5 giugno: tempo soleggiato al mattino, nubi in aumento con piogge e rovesci a carattere temporalesco dal pomeriggio.

Fabio Porro