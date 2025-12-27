METEO: WEEKEND SOLEGGIATO E TEMPO STABILE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sull’Italia condizioni meteorologiche via via più stabili grazie alla graduale estensione di un’alta pressione verso l’Europa Centrale. Sulla Lombardia tempo stabile nel fine settimana. Oggi e domenica 28 cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento a tutte le quote. In pianura temperature minime in calo, intorno agli 0 °C. In montagna a tratti forti raffiche di vento ad alta quota. Lunedì 29 e martedì 30 si prevede che le condizioni stabili permangono con prevalenza di sole.
Sabato 27 dicembre
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 5 e gli 11 °C. Venti: 9 km/h da Nord. Raffiche: 20 km/h.
Domenica 28 dicembre
Cielo soleggiato. Temperature tra i 6 e i 13 °C. Venti: 5 km/h da Sud. Raffiche: 10 km/h.
Lunedì 29 dicembre
Cielo soleggiato. Temperature tra i 5 e i 9 °C. Venti: 4 km/h da Sud-Est. Raffiche: 7 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia