METEO. WEEKEND UMIDO, VERSO UNA SETTIMANA STABILE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una ampia struttura depressionaria tende a stazionare sino a venerdì tra la Penisola Iberica, il Mediterraneo Occidentale e la Francia, favorendo a più riprese flussi umidi meridionali sulla regione, con precipitazioni frequenti e diffuse, a tratti anche intese e a carattere di rovescio. Sabato tale struttura tenderà e spostarsi verso sudest, mantenendo ancora tempo perturbato sulla Lombardia. Tra domenica e lunedì, l’ulteriore allontanamento del minimo verso il Mediterraneo Centrale favorirà una parziale rimonta della pressione sull’Europa Occidentale con condizioni via via più stabili, specie ad inizio settimana.

Venerdì 18 ottobre cielo ancora molto nuvoloso o coperto, con tendenza dal pomeriggio alla comparsa di temporanee parziali schiarite. Precipitazioni in mattinata fino a moderate su Alpi e Prealpi e alta pianura, anche a carattere di rovescio o temporale; progressiva attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con residui locali rovesci, specie a ovest.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. Zero termico in calo fino a 2800-3200 metri. Venti in montagna moderati meridionali in indebolimento.

Sabato 19 ottobre in mattinata nuovo aumento della copertura fino a molto nuvoloso o coperto ovunque. Deboli piovaschi su pianura e settori occidentali nelle prime ore, in estensione al resto della regione nella seconda parte della giornata, anche moderate sulle zone orientali. Temperature minime e massime in calo, specie in pianura. Zero termico a 3000-3200 metri. Venti in montagna moderati sud-orientali.

Domenica 20 ottobre cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli sparse in mattinata, in progressiva attenuazione ad ovest ma residue isolate tra pomeriggio e sera ad est. Temperature minime e massime in lieve aumento.

Zero termico in progressivo aumento fin oltre 3800 metri. Venti in montagna deboli variabili con qualche locali rinforzo da sud in mattinata.

Tendenza per lunedì 21 ottobre: nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti in progressiva dissoluzione sulla pianura. Non si esclude qualche isolato piovasco sui rilievi. Temperature stazionarie, massime in aumento. Ventilazione debole orientale.

Fonte Arpa Lombardia