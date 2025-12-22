ROTONDA DI CHIUSO, UN MEZZO PESANTE IN AVARIA: TRAFFICO BLOCCATO

LECCO – Mattinata di disagi alla rotatoria di Chiuso, dove un mezzo pesante si è fermato in avaria bloccando di fatto la circolazione in uno dei punti più trafficati della zona. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nel coordinamento delle operazioni per la rimozione del camion fermo.

Il traffico risulta al momento rallentato e deviato verso le vie limitrofe, con inevitabili code e disagi per gli automobilisti diretti verso Lecco e la Valsassina.

Aggiornamenti seguiranno in caso di evoluzioni sulla viabilità.

Veicolo rimosso alle 9:30

RedCro