“MI COMPRO LA TV” (NEL SENSO DELLA SEDE): IMMOBILE TELEUNICA A 670.000€

LECCO – La storica sede che ospita le redazioni di Teleunica e del quotidiano La Provincia in via Fiume a Lecco è ufficialmente in vendita. L’annuncio, pubblicato sul portale immobiliare attico.it, fissa il prezzo di vendita a 670mila euro.Si tratta di una svolta significativa per due delle principali testate del territorio, oggi unite sotto il polo editoriale Enova, nato dalla fusione tra La Provincia di Lecco, La Provincia di Sondrio e Unica TV12.



La decisione di mettere sul mercato l’immobile, situato nel cuore della città, si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione avviato dalla newco Enova (qui l’anteprima esclusiva di Lecco News). La società, costituita a fine 2023, ha l’obiettivo di rafforzare l’offerta informativa locale puntando su una redazione integrata tra carta, televisione e digitale, con investimenti mirati soprattutto nel settore digitale e multimediale1. Nonostante la vendita della sede, le due redazioni non lasceranno il territorio cittadino di Lecco: sia i giornalisti sia il personale amministrativo verranno trasferiti in una nuova sede, sempre all’interno del Comune, garantendo così la continuità del presidio informativo locale1.

Enova, la società che controlla ora entrambe le testate, è composta da una compagine societaria che vede la partecipazione di Sesaab (Curia di Bergamo, 40%), degli imprenditori a capo di Unica TV (30%) e di alcune tra le principali realtà economiche e bancarie delle province di Lecco e Sondrio (30%)1. La missione dichiarata è quella di mantenere saldo il legame con il territorio, innovando il modo di fare informazione e ampliando il pubblico attraverso nuovi linguaggi e piattaforme digitali.

La vendita della storica sede rappresenta dunque un passaggio simbolico e pratico verso una nuova fase per l’informazione lecchese, chiamata a rinnovarsi senza perdere il radicamento nella comunità.

