“MI METTO IN PROPRIO!”: A LECCO INCONTRO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI

LECCO – È in programma per lunedì 28 aprile alle 10, presso la sede CCIAA di Lecco, l’incontro “Mi metto in proprio!“, pensato per informare e orientare sulla scelta imprenditoriale e per rispondere alle domande dei partecipanti.

L’incontro è riservato a persone residenti/domiciliate nelle province di Como, Lecco e Sondrio o a persone che intendono avviare nuove attività imprenditoriali sulle stesse province.

L’incontro di gruppo con un esperto del Punto Nuova Impresa ha la durata di 3 ore e si terrà in presenza presso la sede camerale di Lecco (Via Tonale 28/30).

Nell’incontro di gruppo si parlerà di:

Procedure – Informazioni sulle procedure burocratiche e amministrative per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Scelta della forma giuridica – Vantaggi e svantaggi delle varie tipologie giuridiche al fine di orientare l'aspirante imprenditore nella scelta della forma giuridica più adatta all'attività che si intende avviare.

Piano d'impresa (Business plan) – Indicazioni utili per la redazione del proprio piano d'impresa, strumento indispensabile per accedere alle agevolazioni finanziarie, ma soprattutto per pianificare adeguatamente una nuova attività che possa nascere e crescere "sana" e competitiva.

Finanziamenti – Informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello regionale e nazionale per avviare nuove attività in proprio e sulle modalità di funzionamento dei bandi pubblici.

La partecipazione è gratuita previa registrazione, effettuabile a questo link.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a pni@comolecco.camcom.it o visitare il sito https://www.comolecco.camcom.it/pagina499_pni-punto-nuova-impresa.html