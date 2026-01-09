MILANO-CORTINA, LA FIAMMA OLIMPICA FA TAPPA A LECCO IL 1° FEBBRAIO

LECCO- Il capoluogo di provincia ospiterà domenica 1° febbraio il Viaggio della Fiamma olimpica, con una cerimonia ufficiale che avrà inizio alle 17 e si concluderà alle 19.30 con l’accensione del braciere in piazza Garibaldi. Lecco è la 56° tappa di questo viaggio e l’amministrazione comunale ha siglato una convenzione con Fondazione Milano Cortina 2026 per supportare lo svolgimento dell’evento in città. La fiamma olimpica giungerà dalla Valtellina, dopo aver disceso il lago, con un passaggio dai comuni di Menaggio, Bellagio, Colico, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, concludendo quindi la giornata con il suo arrivo a Lecco.

Dalle 17 prenderà vita il “Villaggio olimpico” che sarà allestito in piazza Garibaldi, con stand di organizzatori e sponsor, mentre sul palco si alterneranno gli interventi istituzionali e il racconto dei Giochi, con alcuni highlights e momenti celebrativi. Alle 18.30, il primo dei tedofori partirà da Lungolario Piave, in zona Caviate, dando il via alla staffetta che vedrà 22 personalità accompagnare la fiamma lungo le vie della città, percorrendo ognuno la propria frazione di 200 metri, per giungere in piazza Garibaldi intorno alle 19.30.

In attesa dell’evento, già a partire da questo sabato, un racconto evocativo a tema olimpico si accenderà su Palazzo delle Paure: lo spettacolo offrirà un’esperienza visiva immersiva per comunicare, attraverso immagini, luci e narrazione visiva, i valori dello spirito olimpico e la bellezza del territorio. Anche i rioni saranno coinvolti da proiezioni luminose: a Pescarenico, Maggianico, Acquate, San Giovanni, Castello, Laorca e Germanedo le luci natalizie lasceranno spazio a immagini dedicate alle olimpiadi invernali, per coinvolgere i quartieri e in modo particolare le scuole primarie, dove le proiezioni accompagneranno l’attesa dei Giochi.