MINACCE A UN CONOSCENTE, CONDANNATO A 6 MESI IL TRAPPER BIG CEO

LECCO – Condannato a 6 mesi Augustin Ameyibor, trapper conosciuto come “Big Ceo“, per minacce.

Nel 2019 il trapper – insieme a due extracomunitari – si sarebbe recato in viale Turati a Lecco, presso la casa di un conoscente e dopo aver citofonato e avuto una risposta negativa dalla moglie di un loro conoscente, avrebbe iniziato a urlare, insultare e avrebbe esploso un colpo di pistola. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno cercato invano l’arma, poi hanno indentificato il trapper che è stato denunciato per minacce e detenzione di arma da fuoco.

Il Pm Pietro Bassi ha chiesto la condanna a 3 anni e 3 mesi e 5mila euro di multa. Oggi il giudice Bianca Maria Bianchi ha condannato a sei mesi il trapper “Big Ceo” solo per le minacce.

A.Pa.