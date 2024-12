MINACCE ALLA EX MOGLIE, 46ENNE ARRESTATO PER STALKING

OGGIONO – I Carabinieri della Stazione di Oggiono hanno tratto in arresto un 46enne italiano indagato per stalking. L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione con l’ex moglie, ha perseguitato per mesi la donna e le persone con cui lei intratteneva rapporti personali.

L’episodio culminante si è verificato nei giorni scorsi, quando l’indagato avrebbe incendiato l’automobile di proprietà di un amico della ex moglie considerato “colpevole” di averle dato un passaggio dopo il lavoro, alcuni giorni prima.

I Carabinieri di Oggiono, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incendio, hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle denunce raccolte dalle vittime coinvolte, è stato possibile ricostruire l’accaduto.

Utilizzando lo strumento giuridico dell’arresto in flagranza differita, introdotto anche per i reati che riguardano la violenza di genere, i militari hanno rintracciato e arrestato il 46enne, mentre era seduto al tavolo di un bar. L’uomo indossava ancora gli stessi vestiti ripresi dalle telecamere al momento dell’incendio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecco, all’esito dell’udienza di convalida, accogliendo le motivazioni addotte dalla Procura della Repubblica di Lecco, ha convalidato l’arresto per stalking e disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.