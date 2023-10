LECCO – La polizia di Lecco la mattina del 9 ottobre ha arrestato un uomo di 53 anni residente in città.

Le accuse del Tribunale nei suoi confronti sono: atti persecutori, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, danneggiamento con incendio e lancio pericoloso di cose. Il tutto fatto contro i condomini dove l’uomo vive.

Il 53enne, con precedenti penali, si è inoltre reso protagonista di vessazioni, intimidazioni e minacce di tanti condomini, letteralmente terrorizzati dal suo comportamento. Per esempio l’uomo arrestato aveva più volte tentato, senza riuscirci, di dare fuoco alla porta del vicino. Per questo motivo alcuni condomini dormivano addirittura in auto.

Si tratta tra l’altro dell’ottava misura cautelare del 2023 con codice rosso messa in atto dalla questura per quanto riguarda lo stalking.

RedCro