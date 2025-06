MINACCIÒ LA EX E UN AMICO IN VIALE TURATI, 25ENNE CONDANNATO A 6 MESI

LECCO – Aveva minacciato la ex e un suo amico in viale Turati, il 25enne – originario del Marocco – è stato condannato oggi.

I fatti risalgono a settembre di quattro anni fa, il maghrebino che ora si trova in carcere per altra causa, era stato lasciato dalla sua compagna per maltrattamenti. La donna lo aveva anche denunciato, poi la sera del 19 settembre 2021 il giovane ha cercato la ex in viale Turati – e quando l’ha trovata in compagnia di un altro uomo ha estratto un coltello, minacciandoli entrambi.

Oggi è stato sentito un teste che ha confermato i fatti e al termine il PM Pietro Bassi ha chiesto la condanna a sei mesi del 25enne. Il giudice Paolo Salvatore gli ha inflitto una pena di sei mesi di reclusione.