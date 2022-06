LECCO – Un grande successo, due giornate di sport, aggregazione e divertimento, il tutto targato Città di Lecco. Dopo due anni di assenza forzata, nello scorso fine settimana è ritornato l’atteso torneo “Minirugby Città di Lecco“.

Una due giorni al Bione di grande divertimento e voglia di rugby, gestito in maniera impeccabile dalla società bluceleste, sodalizio decisamente soddisfatto del grande interesse che riesce ancora ad offrire la palla ovale. Parlano i numeri: ben 800 bambini presenti con una folta presenza di atleti che hanno partecipato al torneo goliardico del Touch dei Bar.

Manifestazione allestita per ricordare Paolo Boazzo (memorial giunto alla sua quarta edizione) pioniere della palla ovale scomparso nel 2016 all’età di 73 anni, pilone bluceleste dal 1975 al 1980 ed anche Achille Locatelli giovane scomparso nel 2020 e che amava il rugby.

Entriamo nel dettaglio agonistico di questa due giorni. Il programma proponeva sabato il torneo Old (partite di due tempi di 15 minuti) con la presenza di una novantina di atleti con la classifica che viene così scritta: 1° Como, 2° Lecco, 3° Pavia. Di seguito il torneo Under 13 con il successo del Parco Sempione formazione che precede le due squadre del Rugby Lecco. Nel tardo pomeriggio spazio all’atteso torneo Touch dei Bar, competizione che prevedeva in campo di sei giocatori con l’obbligo di avere in campo almeno una donna. È stato un momento davvero fantastico e divertente.

Domenica 12 giugno la giornata si è aperta con le partite riservate agli Under 5 (per questa categoria allestita un’area apposita dedicata ad attività motorie e giochi legate alla palla ovale), Under 7, 9 e 11. Nell’Under 7 si è assistita ad una finale tra le due formazioni del Tuttocialde.it Rugby Lecco. Nell’Under 9 e nell’Under 11 successo del Parco Sempione che superano l’Amatori Union Milano, terzo il Lecco.