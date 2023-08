LECCO – Ricomincia la stagione di volley con i corsi per i piccoli pallavolisti biancorossi. Sabato 2,9 e 16 settembre al centro sportivo “Al Bione” di Lecco si terranno le prove gratuite per i corsi 2023-24 per maschi e femmine.

Una novità per questa stagione anche l’attività motoria di base dai 3 ai 5 anni, a seguire le varie fasce federali per le annate dal 2017 al 2012.

Per informazioni e prenotazioni: leccoxilvolley@gmail.com, tel. 3662892454 (Flavia).