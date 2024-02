MIR SADA: RACCOLTA FONDI “UNA SCUOLA PER MARIKA”

LECCO – Per ricordare l’amica Marika l’associazione Mir Sada di Lecco promuove una raccolta fondi per realizzare una mediateca, un’aula di informatica, l’ufficio insegnanti e un parco giochi presso la scuola elementare del quartiere di Botunje, nella periferia di Kragujevac.

È la città serba dove Maria Carla Ara, per tutti Marika, si è impegnata per tantissimo tempo in azioni solidali e di supporto concreto alle famiglie. La copertura dei costi del lavoro ammonta a 15.000 euro.

Per partecipare basta fare un bonifico intestato a:

Associazione Progetto per la Pace – MIR SADA

IT41 B 030 6909 60610 0000 189601

C/o Intesa Sanpaolo

Causale: “Una scuola per Marika”