LECCO – Mercoledì 22 marzo alle 20.45 in sala Ticozzi, a Lecco, una serata di solidarietà con padre Norberto Pozzi, missionario di Acquate ferito dall’esplosione di una mina in Centrafrica il 10 febbraio scorso.

Il sacerdote ha subìto l’amputazione del piede e dopo diverse operazioni chirurgiche in Centrafrica e Uganda ora è rientrato in Italia per la riabilitazione. È in corso anche una raccolta fondi per assisterlo nelle cure e acquistare la protesi necessaria.

Il missionario carmelitano si collegherà con sala Ticozzi in video dall’ospedale di Bologna mentre saranno presenti il confratello padre Aurelio Gazzera e la giornalista Anna Pozzi.