MOBILITÀ SOSTENIBILE A LECCO: 200 NUOVI MONOPATTINI IN SHARING

LECCO – Parte oggi, martedì 24 giugno, il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing gestito da Dott, azienda europea leader nella micromobilità urbana, che ha attivato 200 mezzi per una sperimentazione annuale, con possibilità di proroga fino a 16 mesi.

Per noleggiare un monopattino è necessario essere maggiorenni, scaricare l’app “Dott” dagli store disponibili per il proprio smartphone e registrarsi. Una volta attivato l’account, l’app ricorda all’utente, prima di mettersi alla guida, di utilizzare le piste ciclabili, non salire sui marciapiedi e parcheggiare correttamente, fornendo dunque una panoramica generale sulle regole locali da rispettare.

La sosta è consentita in tutti gli stalli cittadini per moto e bici, oltre che in 29 stalli fisici e virtuali dedicati al servizio, segnalati dall’app, presenti sul territorio comunale, in zone centrali come piazza Diaz e piazza Mazzini, fino alle aree più periferiche come i pressi del Lecco Hostel e la stazione di Maggianico.

Ogni mezzo è dotato di sistema di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo (che per legge non può superare i 20 km/h), frecce direzionali, ruota anteriore più grande e triplo sistema di frenata per assicurare stabilità, luci frontali e posteriori sempre accese durante la corsa e un porta cellulare.

È possibile testare il servizio inserendo il codice FREEDOM, che permette ai nuovi utenti di effettuare gratuitamente la prima corsa di 20 minuti. La tariffa base è di 0,29 euro al minuto, con 1 euro di sblocco e 10 minuti di prenotazione inclusi per raggiungere il mezzo.

Dall’app è inoltre possibile selezionare tre diversi abbonamenti: uno da 30 minuti a 4,99 euro valido un giorno; uno da 100 minuti a 16,99 euro valido 7 giorni e, infine, un abbonamento flex a 4,99€ per sblocchi illimitati e corse al prezzo fisso di 2€ ciascuna. Infine, per gruppi di famiglie, amici o colleghi, è possibile fruire della funzione “corse di gruppo”, in grado di gestire più noleggi con un solo account.