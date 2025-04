MOBILITÀ SOSTENIBILE: COMUNICICLABILI, MENZIONE SPECIALE PER LECCO

LECCO – Si è tenuta venerdì scorso 4 aprile online la restituzione 2025 di ComuniCiclabili, il progetto promosso da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) che da otto anni valuta l’impegno dei territori nazionali nell’incentivare la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile.

Il riconoscimento di Fiab ComuniCiclabili attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5 sulla base di diversi indicatori (cicloturismo, mobilità urbana, moderazione velocità/traffico, governance e comunicazione-promozione) valutati a seguito di un’analisi oggettiva sull’utilizzo della bicicletta, quale mezzo di trasporto sostenibile, in città.

Rispetto allo scorso anno, Lecco (a cui Fiab riserva una menzione speciale) registra un notevole balzo su due delle cinque categorie oggetto di valutazione, rispettivamente con un bikesmile (graficamente rappresentato con una rotella) in più in ambito governance, grazie all’approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (e del relativo Biciplan), e due per la comunicazione, grazie alla promozione di numerosi eventi territoriali. Accanto alla valutazione, Fiab fornisce all’ente consigli e indicazioni per progredire sul fronte della sostenibilità urbana, indicando come ambiti di intervento quelli della ciclabile lungolago, della “città 30”, delle strade E-bis, di elementi di moderazione della velocità e di ulteriori percorsi piedibus.

Così l’assessora all’ambiente e alla mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: “In soli quattro anni di valutazione la città di Lecco è vicina al raggiungimento del terzo “bikesmile“. Il progetto non prevede solo un riconoscimento, ma offre anche indicazioni concrete ai comuni per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, promuovendo stili di vita sostenibili. Il mantenimento della bandiera gialla e i progressi fatti sono segnali tangibili di un cambiamento concreto nelle politiche urbane”.